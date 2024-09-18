В Краснодаре пройдет лекция «Антиквариат на вашем столе»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 19 сентября состоится лекция об антиквариате и этикете (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 19 сентября лекцию «Антиквариат на вашем столе».

В программе:

  • какие правила этикета были в 19 веке и какие из них актуальны сегодня;
  • что, как и где ели люди раньше;
  • как совместить антиквариат и современные предметы в интерьере;
  • стоит ли бояться иметь дома старинные вещи.

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Участники смогут не только увидеть необычные предметы XIX века, но и самостоятельно сделать сервировку стола, используя антикварную посуду, столовые приборы и живые цветы.

Лекция начнется в 18:00 по адресу улица Красная, 15. Стоимость участия 600 рублей, необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28-29 сентября состоится большой книжный фестиваль. Для гостей организуют диалоги о городе и культуре, встречи с писательницами и главредами, чтения отрывков из литературных произведений, автограф-сессии и аукцион.

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В Краснодаре пройдет лекция «Антиквариат на вашем столе»
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