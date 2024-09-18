В Краснодаре пройдет лекция «Антиквариат на вашем столе»
В Краснодаре 19 сентября состоится лекция об антиквариате и этикете (12+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 19 сентября лекцию «Антиквариат на вашем столе».
В программе:
- какие правила этикета были в 19 веке и какие из них актуальны сегодня;
- что, как и где ели люди раньше;
- как совместить антиквариат и современные предметы в интерьере;
- стоит ли бояться иметь дома старинные вещи.
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Участники смогут не только увидеть необычные предметы XIX века, но и самостоятельно сделать сервировку стола, используя антикварную посуду, столовые приборы и живые цветы.
Лекция начнется в 18:00 по адресу улица Красная, 15. Стоимость участия 600 рублей, необходима предварительная запись.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28-29 сентября состоится большой книжный фестиваль. Для гостей организуют диалоги о городе и культуре, встречи с писательницами и главредами, чтения отрывков из литературных произведений, автограф-сессии и аукцион.
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