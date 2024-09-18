В Краснодаре пройдет лекция «Антиквариат на вашем столе»

В Краснодаре 19 сентября состоится лекция об антиквариате и этикете (12+)

Участники смогут не только увидеть необычные предметы XIX века, но и самостоятельно сделать сервировку стола, используя антикварную посуду, столовые приборы и живые цветы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28-29 сентября состоится большой книжный фестиваль. Для гостей организуют диалоги о городе и культуре, встречи с писательницами и главредами, чтения отрывков из литературных произведений, автограф-сессии и аукцион.