Гендель против Баха. В Краснодаре состоится «Дуэль титанов»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре покажут спектакль для органа «Дуэль титанов». Он посвящен двум величайшим композиторам XVIII века (6+)

Краснодарский молодежный театр анонсировал на 5-6 октября премьеру спектакля для органа «Дуэль титанов» в постановке заслуженного артиста Кубани Виктора Плужникова.

Это фантазия на тему возможного диалога двух величайших композиторов XVIII века — Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Режиссер рассуждает, чем бы закончилась их словесная дуэль.

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«Дуэль титанов» — совместный проект Молодёжного театра и Муниципального концертного зала. Главные роли исполнят Анатолий Дробязко, Алексей Алексеев и Евгений Парафилов. Солировать на органе будет заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий.

Начало в 19:00. Показы пройдут по адресу улица Красная, 122. Стоимость билетов 1000-1200 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 ноября оркестр Mystery Ensemble исполнит саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере. Прозвучит музыка композитора Джона Уильямса из первых трех частей фэнтези.

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