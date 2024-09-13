Гендель против Баха. В Краснодаре состоится «Дуэль титанов»

В Краснодаре покажут спектакль для органа «Дуэль титанов». Он посвящен двум величайшим композиторам XVIII века (6+)

Краснодарский молодежный театр анонсировал на 5-6 октября премьеру спектакля для органа «Дуэль титанов» в постановке заслуженного артиста Кубани Виктора Плужникова. Это фантазия на тему возможного диалога двух величайших композиторов XVIII века — Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Режиссер рассуждает, чем бы закончилась их словесная дуэль.

«Дуэль титанов» — совместный проект Молодёжного театра и Муниципального концертного зала. Главные роли исполнят Анатолий Дробязко, Алексей Алексеев и Евгений Парафилов. Солировать на органе будет заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий. Начало в 19:00. Показы пройдут по адресу улица Красная, 122. Стоимость билетов 1000-1200 рублей.