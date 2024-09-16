Бесплатные экскурсии проведут в Краснодаре ко Дню города

Туристско-информационный центр проведет пешеходные экскурсии по Краснодару для всех желающих (12+)

Туристско-информационный центр запустил акцию «С днем рождения, город!» и будет знакомить всех желающих с историческими достопримечательностями Краснодара. Точный маршрут экскурсий мэрия не сообщила.

Администрация Краснодара анонсировала бесплатные пешеходные экскурсии по городу с 16 по 27 сентября.

«Пешеходные экскурсионные программы знакомят с историей краевого центра, людьми, внесшими большой вклад в его развитие и процветание, со знаковыми архитектурными объектами», — говорится на сайте мэрии.

Экскурсии будут проходить ежедневно. В каждую группу набирают не более 35 человек. Записаться можно по телефону: 8 (861) 218-97-77.