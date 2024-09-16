«Ростов окутан гарью и дымом». В Ростовской области произошло более 130 пожаров за сутки

В Ростовской области двое суток горят поля и леса, сгорел крупный рынок, жилые дома и дачи, а в Ростове-на-Дону образовалась дымовая завеса

16 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе произошло почти 140 пожаров, из которых 70 — ландшафтных. Сгорело 13 жилых и садовых домов, повреждены 30 строений. Губернатор пообещал оказать помощь жителям, потерявшим имущество. Позже ТАСС со ссылкой на Министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона сообщило, что в Аксайском и Неклиновском районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Они сильнее всего пострадали от огня.

Первые сообщения о пожарах стали появляться в ростовских пабликах вечером 14 сентября.

Утром 15 сентября жители Ростова-на-Дону заметили пепел в центре города. «В городе стоит сильный запах гари, и пепел оседает на улицах». «Театральная площадь. Находиться на улице ужасно неприятно».

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за пожаров на дорогах была плохая видимость — произошло смертельное ДТП с грузовиком.

Днем 15 сентября Василий Голубев сообщил, что зафиксировано более 50 возгораний. В трех районах загорелись жилые дома, дачи и хозпостройки. Спасатели эвакуировали 20 человек. В Аксае сгорел центральный рынок на площади 2 тыс. кв. метров.

Причинами массовых пожаров в области губернатор назвал сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. Голубев добавил, что с огнем борются более 2 тыс. человек и почти 300 единиц техники.