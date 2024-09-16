В начале рабочей недели в Краснодарском крае будет ветрено и дождливо
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 16-17 сентября
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 16-17 сентября на Кубани ожидается переменная облачность. Утром и днем местами кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах возможен ливень и град.
Ветер 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 22-27 °С. В предгорных районах ночью 11-16 °С, днем 19-24 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 17-22 °С.
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На Черноморском побережье тоже ожидается переменная облачность. 17 сентября местами кратковременный дождь с грозами. Ветер 9-14 м/с, возможны порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 25-30 °С.
Как писали Юга.ру, запрет на посещение лесов для обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае продлили до 26 сентября.