В начале рабочей недели в Краснодарском крае будет ветрено и дождливо

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 16-17 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 16-17 сентября на Кубани ожидается переменная облачность. Утром и днем местами кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах возможен ливень и град.

Ветер 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 22-27 °С. В предгорных районах ночью 11-16 °С, днем 19-24 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 17-22 °С.