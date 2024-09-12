В Южном федеральном округе на среднюю зарплату можно купить 347 бургеров

Эксперты выяснили, сколько россияне могут купить бургеров на среднюю зарплату

12 сентября РБК сообщил, что исследовательский холдинг «Ромир» подготовил «индекс бургера». Цифра рассчитывается как отношение средней зарплаты к средней стоимости фастфуда. За основу эксперты взяли три самых популярных продукта в сетях «Вкусно — и точка», Rostic`s и Burger King.

В январе-июне 2024 года москвичи смогли купить 850 бургеров, а жители России в среднем — 472. Среди регионов самые обеспеченные люди живут в Центральном федеральном округе — 585 штук. Далее идут Северо-Западный и Уральский федеральные округа — 517 и 505 бургеров соответственно.