Винодельня Галицкого под Анапой начнет выпускать игристое

Краснодарский край

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  • © Фото Dmitry Ant, unsplash.com
    © Фото Dmitry Ant, unsplash.com

Винодельня «Галицкий и Галицкий» зарегистрировала товарный знак «Игристая роскошь»

12 сентября медиа «РБК Вино» сообщило, что компания «Русский терруар», принадлежащая краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, подала заявку на регистрацию товарных знаков «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты». 

Винный эксперт и сомелье Артур Саркисян рассказал изданию, что винодельня в данный момент выдерживает игристое из сортов «шардоне» и «пино нуар». Он добавил, что переход к игристым — это одна из современных тенденций виноделия. 

Сергей Галицкий-младший рассказал о будущем виноградников «Галицкий и Галицкий»:

13 сентября телеграм-канал Galitskiy&Galitskiy опубликовал видеоролик, на котором под музыку пузырьки формируются в бутылку из-под шампанского.

Сергей Галицкий и его шурин, полный тезка миллиардера, в 2016 году зарегистрировали ООО «Русский терруар», которое занимается производством вина. Спустя год компания зарегистрировала винную марку «Галицкий&Галицкий». Виноградники общей площадью 68 га расположены около станицы Гостагаевской под Анапой.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае запретят строительство на «виноградопригодных» землях.

Алкоголь Анапа Вино Краснодар Сельское хозяйство Сергей Галицкий

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Винодельня Галицкого под Анапой начнет выпускать игристое
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