Винодельня Галицкого под Анапой начнет выпускать игристое

12 сентября медиа «РБК Вино» сообщило, что компания «Русский терруар», принадлежащая краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, подала заявку на регистрацию товарных знаков «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты».

Винный эксперт и сомелье Артур Саркисян рассказал изданию, что винодельня в данный момент выдерживает игристое из сортов «шардоне» и «пино нуар». Он добавил, что переход к игристым — это одна из современных тенденций виноделия.