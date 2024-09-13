Винодельня Галицкого под Анапой начнет выпускать игристое
Винодельня «Галицкий и Галицкий» зарегистрировала товарный знак «Игристая роскошь»
12 сентября медиа «РБК Вино» сообщило, что компания «Русский терруар», принадлежащая краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, подала заявку на регистрацию товарных знаков «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты».
Винный эксперт и сомелье Артур Саркисян рассказал изданию, что винодельня в данный момент выдерживает игристое из сортов «шардоне» и «пино нуар». Он добавил, что переход к игристым — это одна из современных тенденций виноделия.
Сергей Галицкий-младший рассказал о будущем виноградников «Галицкий и Галицкий»:
13 сентября телеграм-канал Galitskiy&Galitskiy опубликовал видеоролик, на котором под музыку пузырьки формируются в бутылку из-под шампанского.
Сергей Галицкий и его шурин, полный тезка миллиардера, в 2016 году зарегистрировали ООО «Русский терруар», которое занимается производством вина. Спустя год компания зарегистрировала винную марку «Галицкий&Галицкий». Виноградники общей площадью 68 га расположены около станицы Гостагаевской под Анапой.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае запретят строительство на «виноградопригодных» землях.