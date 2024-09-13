Японский сад, Шуховская башня, Морвокзал. Появились 3D-модели достопримечательностей Краснодара и Сочи
«Яндекс.Карты» создали трехмерные изображения известных мест Краснодара и Сочи
12 сентября пресс-служба «Яндекс.Карты» сообщила о создании трехмерных моделей знаковых мест Краснодара.
«Объемные изображения зданий и памятников позволят жителям городов рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам — изучить достопримечательности и лучше спланировать поездку», — отметила пресс-служба.
На картах Краснодара трехмерными стали 12 символов города:
- Стадион «Краснодар».
- Пагода Тахото в Японском саду.
- Памятник студентам Шурику и Лиде.
- Александровская арка.
- Троицкий собор.
- Екатерининский собор.
- Театр драмы имени Горького.
- Дом книги.
- Музей-заповедник имени Фелицына.
- Художественный музей имени Коваленко.
- Памятник Екатерине II.
- Шуховская башня.
От Мадонны до маленького Ленина:
Все объекты детально проработаны. Например, на фасаде Дома книги видно мозаику художника Валентина Папко, а на шпилях Александровской арки можно заметить гербы.
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На картах Сочи появились 3D-модели восьми мест:
- Морской вокзал.
- Санаторий имени Орджоникидзе.
- Железнодорожный вокзал «Адлер».
- Олимпийский огонь.
- Собор Архангела Михаила.
- Зимний театр.
- Художественный музей.
- Ратуша в Красной Поляне.