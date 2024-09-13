Японский сад, Шуховская башня, Морвокзал. Появились 3D-модели достопримечательностей Краснодара и Сочи

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

«Яндекс.Карты» создали трехмерные изображения известных мест Краснодара и Сочи

12 сентября пресс-служба «Яндекс.Карты» сообщила о создании трехмерных моделей знаковых мест Краснодара.

«Объемные изображения зданий и памятников позволят жителям городов рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам — изучить достопримечательности и лучше спланировать поездку», — отметила пресс-служба.

На картах Краснодара трехмерными стали 12 символов города: 

  • Стадион «Краснодар».
  • Пагода Тахото в Японском саду.
  • Памятник студентам Шурику и Лиде.
  • Александровская арка.
  • Троицкий собор.
  • Екатерининский собор.
  • Театр драмы имени Горького.
  • Дом книги.
  • Музей-заповедник имени Фелицына.
  • Художественный музей имени Коваленко.
  • Памятник Екатерине II.
  • Шуховская башня.

От Мадонны до маленького Ленина:

Все объекты детально проработаны. Например, на фасаде Дома книги видно мозаику художника Валентина Папко, а на шпилях Александровской арки можно заметить гербы.

  • © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
  • © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
  • © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
  • © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
  • © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

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  • Морской вокзал.
  • Санаторий имени Орджоникидзе.
  • Железнодорожный вокзал «Адлер».
  • Олимпийский огонь.
  • Собор Архангела Михаила.
  • Зимний театр.
  • Художественный музей.
  • Ратуша в Красной Поляне.

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