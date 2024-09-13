Японский сад, Шуховская башня, Морвокзал. Появились 3D-модели достопримечательностей Краснодара и Сочи

«Яндекс.Карты» создали трехмерные изображения известных мест Краснодара и Сочи

12 сентября пресс-служба «Яндекс.Карты» сообщила о создании трехмерных моделей знаковых мест Краснодара. «Объемные изображения зданий и памятников позволят жителям городов рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам — изучить достопримечательности и лучше спланировать поездку», — отметила пресс-служба.

На картах Краснодара трехмерными стали 12 символов города: Стадион «Краснодар».

Пагода Тахото в Японском саду.

Памятник студентам Шурику и Лиде.

Александровская арка.

Троицкий собор.

Екатерининский собор.

Театр драмы имени Горького.

Дом книги.

Музей-заповедник имени Фелицына.

Художественный музей имени Коваленко.

Памятник Екатерине II.

Шуховская башня.

От Мадонны до маленького Ленина: Собрали гид по уникальным мозаикам Краснодара

Все объекты детально проработаны. Например, на фасаде Дома книги видно мозаику художника Валентина Папко, а на шпилях Александровской арки можно заметить гербы.

© Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

© Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

© Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

© Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

© Скриншот с сайта «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

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На картах Сочи появились 3D-модели восьми мест: Морской вокзал.

Санаторий имени Орджоникидзе.

Железнодорожный вокзал «Адлер».

Олимпийский огонь.

Собор Архангела Михаила.

Зимний театр.

Художественный музей.

Ратуша в Красной Поляне.