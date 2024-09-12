Инсталляция «Искусственная среда» в парке «Краснодар» и «Рука свободы» в Геленджике вошли в топ-10 популярных мест России

Аналитики отметили две работы из Краснодарского края. В парке Краснодар» находится «Искусственная среда». Арт-объект группы Recycle представляет собой белый круговой барельеф с множеством фигур из пластиковой сетки.

11 сентября «Известия» опубликовали топ-10 наиболее интересных граффити и арт-объектов России. Список по просьбе издания составили эксперты сервиса путешествий Tutu.ru, которые побывали в разных регионах страны.

В Геленджике внимания путешественников привлекла «Рука свободы». Данный арт-объект — раскрытая ладонь, из которой открывается живописный вид на бухту и окрестности.

Также в список вошли граффити «Фарфоровые птицы» в Екатеринбурге, мурал «На Волге» в Нижнем Новгороде, граффити «Лицо времени» в Саратове, мурал «Восход» в Мурманске, арт-объект «Большая глина № 4» в Москве, стрит-арт «Севкабель порта» в Санкт-Петербурге, мурал «Созидание» в Самаре, арт-объект «Счастье не за горами» в Перми.