Инсталляция «Искусственная среда» в парке «Краснодар» и «Рука свободы» в Геленджике вошли в топ-10 популярных мест России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Скульптурная композиция «Искусственная среда» в парке «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Скульптурная композиция «Искусственная среда» в парке «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре и Геленджике находятся самые интересные арт-объекты России

11 сентября «Известия» опубликовали топ-10 наиболее интересных граффити и арт-объектов России. Список по просьбе издания составили эксперты сервиса путешествий Tutu.ru, которые побывали в разных регионах страны.

Аналитики отметили две работы из Краснодарского края. В парке Краснодар» находится «Искусственная среда». Арт-объект группы Recycle представляет собой белый круговой барельеф с множеством фигур из пластиковой сетки.

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В Геленджике внимания путешественников привлекла «Рука свободы». Данный арт-объект — раскрытая ладонь, из которой открывается живописный вид на бухту и окрестности.

Также в список вошли граффити «Фарфоровые птицы» в Екатеринбурге, мурал «На Волге» в Нижнем Новгороде, граффити «Лицо времени» в Саратове, мурал «Восход» в Мурманске, арт-объект «Большая глина № 4» в Москве, стрит-арт «Севкабель порта» в Санкт-Петербурге, мурал «Созидание» в Самаре, арт-объект «Счастье не за горами» в Перми.

Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» вошел в топ-10 парков с осенней атмосферой.

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Инсталляция «Искусственная среда» в парке «Краснодар» и «Рука свободы» в Геленджике вошли в топ-10 популярных мест России
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