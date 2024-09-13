«Нелепое развлечение». Жители Новороссийска просят убрать с пляжа Алексино надувной аквапарк

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Наша Газета Новороссийск»

Новороссийцы недовольны состоянием надувного аквапарка на пляже Алексино

12 сентября «Наша газета Новороссийск» сообщила, что в редакцию издания обратилась местная жительница. Женщина пожаловалась на состояние надувного аквапарка, расположенного на пляже Алексино. По её словам, развлекательный объект занимает половину места отдыха и портит вид на побережье.

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«Когда уже уберут это нелепое развлечение на пляже? Аквапарк выглядит грязным и несуразным. Мало того, что люди неохотно располагаются в этой зоне, ещё и для детей развлечение неоднозначно. Забраться на горки сложно, а само место выглядит склизким и грязным — язык не повернётся назвать это аквапарком», — цитирует жительницу Новороссийска издание.

Женщина добавила, что больше недели составные части аквапарка «плавают как попало». Она отметила, что их чистят возле озера, и в этом районе стоит неприятный запах.

Напомним, надувной аквапарк в открытом море на пляже Алексино открылся летом 2021 года. 

Как писали Юга.ру, инвестор не будет проводить реконструкцию аквапарка на улице Береговой в Краснодаре. Спонсор не продлил соглашение о создании объекта, истекшее три года назад.

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