«Нелепое развлечение». Жители Новороссийска просят убрать с пляжа Алексино надувной аквапарк
Новороссийцы недовольны состоянием надувного аквапарка на пляже Алексино
12 сентября «Наша газета Новороссийск» сообщила, что в редакцию издания обратилась местная жительница. Женщина пожаловалась на состояние надувного аквапарка, расположенного на пляже Алексино. По её словам, развлекательный объект занимает половину места отдыха и портит вид на побережье.
«Когда уже уберут это нелепое развлечение на пляже? Аквапарк выглядит грязным и несуразным. Мало того, что люди неохотно располагаются в этой зоне, ещё и для детей развлечение неоднозначно. Забраться на горки сложно, а само место выглядит склизким и грязным — язык не повернётся назвать это аквапарком», — цитирует жительницу Новороссийска издание.
Женщина добавила, что больше недели составные части аквапарка «плавают как попало». Она отметила, что их чистят возле озера, и в этом районе стоит неприятный запах.
Напомним, надувной аквапарк в открытом море на пляже Алексино открылся летом 2021 года.
Как писали Юга.ру, инвестор не будет проводить реконструкцию аквапарка на улице Береговой в Краснодаре. Спонсор не продлил соглашение о создании объекта, истекшее три года назад.