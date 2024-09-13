«Нелепое развлечение». Жители Новороссийска просят убрать с пляжа Алексино надувной аквапарк

12 сентября «Наша газета Новороссийск» сообщила , что в редакцию издания обратилась местная жительница. Женщина пожаловалась на состояние надувного аквапарка, расположенного на пляже Алексино. По её словам, развлекательный объект занимает половину места отдыха и портит вид на побережье.

«Когда уже уберут это нелепое развлечение на пляже? Аквапарк выглядит грязным и несуразным. Мало того, что люди неохотно располагаются в этой зоне, ещё и для детей развлечение неоднозначно. Забраться на горки сложно, а само место выглядит склизким и грязным — язык не повернётся назвать это аквапарком», — цитирует жительницу Новороссийска издание.

Женщина добавила, что больше недели составные части аквапарка «плавают как попало». Она отметила, что их чистят возле озера, и в этом районе стоит неприятный запах.

Напомним, надувной аквапарк в открытом море на пляже Алексино открылся летом 2021 года.