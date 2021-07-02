В Новороссийске открылся надувной аквапарк в открытом море

Юга.ру узнали, как работает аквапарк в открытом море на пляже Алексино Новороссийска

Фотографии надувного аквапарка появились в инстаграме Sega Black-Sea. 2 июля Юга.ру связались с владельцем аквапарка Денисом Румянцевым. Он рассказал, что аттракцион находится на пляже Алексино. 1 июля парк работал в тестовом режиме, а 2 июля перешел в стандартный рабочий график.

Аквапарк будет работать каждый день без выходных в две смены: с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Во время перерыва будет проводиться техническое обслуживание объекта.

Владелец планирует, что аквапарк проработает до конца сентября, но возможны ограничения работы из-за погодных условий.