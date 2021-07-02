В Новороссийске открылся надувной аквапарк в открытом море

Краснодарский край

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Юга.ру узнали, как работает аквапарк в открытом море на пляже Алексино Новороссийска

Фотографии надувного аквапарка появились в инстаграме Sega Black-Sea. 2 июля Юга.ру связались с владельцем аквапарка Денисом Румянцевым. Он рассказал, что аттракцион находится на пляже Алексино. 1 июля парк работал в тестовом режиме, а 2 июля перешел в стандартный рабочий график.

Аквапарк будет работать каждый день без выходных в две смены: с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Во время перерыва будет проводиться техническое обслуживание объекта. 

Владелец планирует, что аквапарк проработает до конца сентября, но возможны ограничения работы из-за погодных условий.  

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Цена билета — 500 рублей для всех категорий населения. Главное условие посещения аквапарка — рост выше полутора метров. 

Касательно безопасности аттракциона, Румянцев объяснил, что всем посетителям выдаются спасательные жилеты, а на территории дежурят матросы-спасатели. 

Аквапарки Курорты и туризм Новороссийск отдых

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