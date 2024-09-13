В Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Легенда» с Джеки Чаном
На экраны российских кинотеатров вышел приключенческий фильм «Легенда» (16+)
Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 12 сентября боевика «Легенда».
Эти фэнтезийное приключение китайского производства. Главную роль в ленте исполнил Джеки Чан («Доспехи Бога», «Чак пик», «Кто я?», «Великолепный», «Шанхайский полдень», «Случайный шпион»).
Студенты уговаривают профессора археологии Фана отправиться в экспедицию. Там они находят необычные артефакты, после чего герою начинают сниться загадочные сны о генералах китайской империи Хань. Во всех снах фигурирует нефритовый кулон, похожий на найденные во время экспедиции реликвии. В поисках разгадки Фан отправляется вглубь Ледникового храма.
Посмотреть фильм «Легенда» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 сентября состоится показ и обсуждение фильма «Великий» об экологической катастрофе. В роли известного фотографа Юджина Смита снялся Джонни Депп.