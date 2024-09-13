В Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Легенда» с Джеки Чаном

Студенты уговаривают профессора археологии Фана отправиться в экспедицию. Там они находят необычные артефакты, после чего герою начинают сниться загадочные сны о генералах китайской империи Хань. Во всех снах фигурирует нефритовый кулон, похожий на найденные во время экспедиции реликвии. В поисках разгадки Фан отправляется вглубь Ледникового храма.

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