В Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Легенда» с Джеки Чаном

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Легенда» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри Трейлер»
    Кадр из трейлера к фильму «Легенда» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри Трейлер»

На экраны российских кинотеатров вышел приключенческий фильм «Легенда» (16+)

Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 12 сентября боевика «Легенда». 

Эти фэнтезийное приключение китайского производства. Главную роль в ленте исполнил Джеки Чан («Доспехи Бога», «Чак пик», «Кто я?», «Великолепный», «Шанхайский полдень», «Случайный шпион»).

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Студенты уговаривают профессора археологии Фана отправиться в экспедицию. Там они находят необычные артефакты, после чего герою начинают сниться загадочные сны о генералах китайской империи Хань. Во всех снах фигурирует нефритовый кулон, похожий на найденные во время экспедиции реликвии. В поисках разгадки Фан отправляется вглубь Ледникового храма.

Посмотреть фильм «Легенда» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 сентября состоится показ и обсуждение фильма «Великий» об экологической катастрофе. В роли известного фотографа Юджина Смита снялся Джонни Депп.

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В Краснодаре в кино можно посмотреть боевик «Легенда» с Джеки Чаном
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