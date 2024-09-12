В Краснодаре оркестр исполнит музыку из фильмов о Гарри Поттере

«Саундтреки к «Гарри Поттеру» — одни из самых узнаваемых в истории мирового кино. Как же создавалось ощущение волшебства? Джон Уильямс использовал челесту — инструмент с необычным «стеклянным» звучанием. Именно её вы слышите в музыкальной теме в начале каждого фильма. Ещё одна особенность заставки — ноты, сыгранные с ошибкой. Уильямс специально играет одну из десяти нот ниже, чем надо. Это создает чарующее ощущение непредсказуемости», — рассказали организаторы.

Начало концерта в 19:00. Выступление оркестра состоится в Краснодарской филармонии имени Пономаренко.