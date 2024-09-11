Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великий» об экологической катастрофе

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Великий» © Скриншот видео с Rutube-канала «Новинки кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Великий» © Скриншот видео с Rutube-канала «Новинки кино»

В Краснодаре 14 сентября состоится показ фильма «Великий». В роли известного фотограма Юджина Смита снялся Джонни Депп (18+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 14 сентября показ драмы «Великий». Фильм основан на реальных событиях.

Действие происходит в середине XX века. Пожилой военный фотограф Юджин Смит теряет работу в издательстве журнала Life. У него проблемы с алкоголем и куча долгов. Однажды к нему обращаются люди из Японии и просят Смита поехать с ними. По их словам, промышленная компания Chisso десятилетиями сбрасывает в бухту отходы, содержащие соединения ртути.

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После показа фильм можно будет обсудить с сотрудником экоцентра и автором телеграм-канала «Аналитик» Владом Балабановым.

Начало в 18:00, стоимость участия 300 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 18 сентября показ триллера «Субстанция». Лента выйдет на экраны за день до всероссийского старта.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великий» об экологической катастрофе
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