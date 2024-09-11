Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великий» об экологической катастрофе
В Краснодаре 14 сентября состоится показ фильма «Великий». В роли известного фотограма Юджина Смита снялся Джонни Депп (18+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 14 сентября показ драмы «Великий». Фильм основан на реальных событиях.
Действие происходит в середине XX века. Пожилой военный фотограф Юджин Смит теряет работу в издательстве журнала Life. У него проблемы с алкоголем и куча долгов. Однажды к нему обращаются люди из Японии и просят Смита поехать с ними. По их словам, промышленная компания Chisso десятилетиями сбрасывает в бухту отходы, содержащие соединения ртути.
После показа фильм можно будет обсудить с сотрудником экоцентра и автором телеграм-канала «Аналитик» Владом Балабановым.
Начало в 18:00, стоимость участия 300 рублей.
Как писали Юга.ру, краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 18 сентября показ триллера «Субстанция». Лента выйдет на экраны за день до всероссийского старта.