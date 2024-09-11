Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Великий» об экологической катастрофе

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 14 сентября показ драмы «Великий». Фильм основан на реальных событиях.

Действие происходит в середине XX века. Пожилой военный фотограф Юджин Смит теряет работу в издательстве журнала Life. У него проблемы с алкоголем и куча долгов. Однажды к нему обращаются люди из Японии и просят Смита поехать с ними. По их словам, промышленная компания Chisso десятилетиями сбрасывает в бухту отходы, содержащие соединения ртути.