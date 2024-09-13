В Краснодаре состоится перкуссионный концерт «Ритмы мира»

Краснодарский край

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  • © Евгений Резник, ЮГА.ру
    © Евгений Резник, ЮГА.ру

В Краснодаре выступит музыкант Андрей Танзю (6+)

Краснодарский театр «Шардам» анонсировал на 15 сентября концерт перкуссиониста Андрея Танзю. Музыкант представит программу «Ритмы мира».

«Будет виртуозная игра, экспериментальное и традиционное звучание, коллекция инструментов из разных стран, разнообразие ритмов и историй. Тот случай, когда думаешь, «Ух ты, концерт барабанщика», а в живую — это целый перформанс, да такого уровня и качества, что слов не хватает описать», — рассказали организаторы.

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Андрей Танзю продвигает редкое музыкальное направление — игру на рамочных барабанах. Более 25 лет он изучает традиционные техники и стили Египта, Ирана, Турции и Индии.

Специальными гостями концерта станут Карина Клавихо (танцевальный перформанс), Константин Бут (диджериду, перкуссия), Дина Барвиш (скрипка).

Выступление начнется в 19:00. Концерт пройдет по адресу улица Коммунаров, 268Д.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 октября состоится большой сольный концерт южнокорейской группы W24.

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В Краснодаре состоится перкуссионный концерт «Ритмы мира»
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