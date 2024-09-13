В Краснодаре состоится перкуссионный концерт «Ритмы мира»

Краснодарский театр «Шардам» анонсировал на 15 сентября концерт перкуссиониста Андрея Танзю. Музыкант представит программу «Ритмы мира».

«Будет виртуозная игра, экспериментальное и традиционное звучание, коллекция инструментов из разных стран, разнообразие ритмов и историй. Тот случай, когда думаешь, «Ух ты, концерт барабанщика», а в живую — это целый перформанс, да такого уровня и качества, что слов не хватает описать», — рассказали организаторы.