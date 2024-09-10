Краснодарцев приглашают на цикл лекций о знаменитых кинорежиссерах

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Каждый понедельник в кофейне Booker проходят лекции с кинокритиком Кирой Кац (16+)

5 сентября кофейня Booker анонсировала новую серию лекций с кинокритиком Кирой Кац. В сентябре встречи посвящены трем режиссерам — Ларсу фон Триеру, Роману Полански и Франсуа Озону.

16 сентября в 19:30 — «Ларс фон Триер: провокация, эксперименты и метафоры». Участники узнают об особенностях его киноязыка, экспериментах с формой, попытаются расшифровать символы, которые он создает. Поговрят о том, зачем Триер часто нарушает устоявшиеся правила и табу.

23 сентября в 19:30 — «Роман Полански: мрачный реализм, психологизм и паранойя». Почему Полански так часто использует закрытые пространства, а в его фильмах нередко встречается нелинейное повествование и как он создает психологическое напряжение, чтобы влиять на зрителя — расскажут на лекции.

Затеряться в командировке, взломать экзамен, наказать обманщиков:

30 сентября в 19:30 — «Франсуа Озон: мультижанровость, цвет и исследование морали». Участников встречи ждет погружение в мир его многогранных фильмов. Стилизация под классические жанры, акцент на женских образах и использование цвета — Кира раскроет особенности фирменного стиля режиссера.

Билеты на лекции стоят 500 рублей. Booker Coffee находится по адресу: улица Октябрьская, 91.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет лекция «Дело мастера» о романе Булгакова.

Афиша Искусство Кино Краснодар

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