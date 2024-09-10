Краснодарцев приглашают на цикл лекций о знаменитых кинорежиссерах

16 сентября в 19:30 — «Ларс фон Триер: провокация, эксперименты и метафоры». Участники узнают об особенностях его киноязыка, экспериментах с формой, попытаются расшифровать символы, которые он создает. Поговрят о том, зачем Триер часто нарушает устоявшиеся правила и табу.

23 сентября в 19:30 — «Роман Полански: мрачный реализм, психологизм и паранойя». Почему Полански так часто использует закрытые пространства, а в его фильмах нередко встречается нелинейное повествование и как он создает психологическое напряжение, чтобы влиять на зрителя — расскажут на лекции.