В Краснодаре выступит корейская группа W24

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В Краснодаре состоится большой сольный концерт южнокорейской группы W24 (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 20 октября большой сольный концерт группы W24.

Коллектив родом из Южной Кореи. В состав мужской группы входят Ким Джонгиль,Чон Ховон, Пак Арон, Ким Юнcу. Группа прославилась благодаря своему стилю, сочетающему элементы рока, поп-музыки и джаза. Дебютировали парни в 2018 году с песней Always Missing You.

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Начало в 20:00. Концерт пройдет в «Кроп арена» по адресу улица Путевая, 5/1.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» готовит спектакль «Урожай» по одноименной пьесе молодого белорусского драматурга Павла Пряжко. Премьера пройдет 20, 21 и 22 сентября.

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