В Краснодаре выступит корейская группа W24

В Краснодаре состоится большой сольный концерт южнокорейской группы W24 (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 20 октября большой сольный концерт группы W24. Коллектив родом из Южной Кореи. В состав мужской группы входят Ким Джонгиль,Чон Ховон, Пак Арон, Ким Юнcу. Группа прославилась благодаря своему стилю, сочетающему элементы рока, поп-музыки и джаза. Дебютировали парни в 2018 году с песней Always Missing You.

В ноябре 2023 года на концерте в Москве группа исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови». Слушатели отметили, что артистам удалось передать настроение культовой песни. Начало в 20:00. Концерт пройдет в «Кроп арена» по адресу улица Путевая, 5/1.