На Дне Ставропольского края выступит Shaman за 15 млн рублей. Жители возмущены и требуют отменить концерт

На праздновании Дня Ставропольского края в столице региона выступит популярный российский артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман

22 августа «Блокнот Ставрополь» сообщил, что День города и День края будут отмечать 14 сентября. Салютов и фейерверков в праздничной программе не предусмотрено, однако для жителей региона выступит певец Шаман. В тот же день стало известно, что артист получит за свой часовой концерт 15 млн рублей. Еще 4,6 млн пойдут на обеспечение необходимых условий для выступления певца. Заказчиком выступает Ставропольская государственная филармония. Местные жители остались недовольны ценой контракта и предложили отменить концерт.

29 августа ставропольский минкульт объяснил, почему решил пригласить именно Шамана. По словам чиновников, исполнитель жертвует деньги на СВО, проводит благотворительные концерты и сотрудничает с разными фондами, проектами и движениями, которые помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации. «Выбор артиста Шамана на праздновании Дня Ставрополя и края связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время», — заявили в ведомстве. Ранее в Оренбурге разгорелся аналогичный скандал. Власти пригласили певца Шамана на День города и выделили на его гонорар 16 млн рублей. Местных жителей возмутила стоимость концерта. Депутат Госдумы Нина Останина потребовала объясниться перед людьми и изменить условия договора с артистом. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил правительству ограничить траты бюджетных средств на концерты суммой в 1 млн рублей.