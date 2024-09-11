Краснодарцев приглашают обсудить, как началась первая революция в России

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: первые всполохи революции» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: первые всполохи революции». Встреча пройдет 14 сентября.

Программа:

  • Когда и с каких событий началась первая революция в России?
  • Как на нее реагировали императорская семья и правительство?
  • Какие изменения в государстве последовали за ней?

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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Как писали Юна.ру, кофейня Booker анонсировала новую серию лекций с кинокритиком Кирой Кац. В сентябре встречи посвящены трем режиссерам — Ларсу фон Триеру, Роману Полански и Франсуа Озону.

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