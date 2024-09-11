Краснодарцев приглашают обсудить, как началась первая революция в России
В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: первые всполохи революции» (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: первые всполохи революции». Встреча пройдет 14 сентября.
Программа:
- Когда и с каких событий началась первая революция в России?
- Как на нее реагировали императорская семья и правительство?
- Какие изменения в государстве последовали за ней?
Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всём этом.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.
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