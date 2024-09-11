Краснодарцев приглашают обсудить, как началась первая революция в России

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: первые всполохи революции» (16+)

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всём этом.

Как писали Юна.ру, кофейня Booker анонсировала новую серию лекций с кинокритиком Кирой Кац. В сентябре встречи посвящены трем режиссерам — Ларсу фон Триеру, Роману Полански и Франсуа Озону.