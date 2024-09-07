Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом триллер «Субстанция»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Субстанция» © Скриншот видео с Rutube-канала «СубВидео»
    Кадр из трейлера к фильму «Субстанция» © Скриншот видео с Rutube-канала «СубВидео»

В Краснодаре за день до всероссийского старта покажут хоррор-триллер «Субстанция» с Деми Мур (18+)

Краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 18 сентября показ триллера «Субстанция». Лента выйдет на экраны за день до всероссийского старта.

Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Фильм получил награду за лучший сценарий. Роли в триллере исполнили Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннис Куэйд.

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Показ состоится в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». После просмотра пройдет обсуждение ленты с психологом и травматерапевтом Евой Янг.

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