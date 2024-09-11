В Новороссийске состоится читка пьесы «Платон»

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com

Ноовроссийцев приглашают 22 сентября послушать пьесу «Платон» Алексея Житковского (16+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 22 сентября новое событие. В буфере Новороссийского городского театра пройдет читка пьесы «Платон» Алексея Житковского.

Текст написан по нескольким «Диалогам» из знаменитых платоновских тетралогий и рассказывает о суде над Сократом.

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Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Театральная гавань», который состоится в регионе в шестой раз. Зрители смогут оценить спектакли 16 театральных коллективов из 11 российских регионов. Постановки также представят труппы из Норвегии и Азербайджана.

Как писали Юга.ру, краснодарский иммерсивный театр «Дом мецената» анонсировал на 15 и 22 сентября премьеру сезона — спектакль «Диего — я сама». В основе постановки лежит жизнь и творчество мексиканской художницы Фриды Кало.

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