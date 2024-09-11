В Новороссийске состоится читка пьесы «Платон»

Текст написан по нескольким «Диалогам» из знаменитых платоновских тетралогий и рассказывает о суде над Сократом.

«Древние истории могут звучать сегодня очень актуально, а черноморское побережье издавна было местом греческих поселений», — считают организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Театральная гавань», который состоится в регионе в шестой раз. Зрители смогут оценить спектакли 16 театральных коллективов из 11 российских регионов. Постановки также представят труппы из Норвегии и Азербайджана.