В Краснодарском крае в шестой раз пройдет фестиваль «Театральная гавань»

В Новороссийске 20 августа стартует международный фестиваль «Театральная гавань» с участием театров из Норвегии и Азербайджана (6+)

Оргкомитет международного фестиваля «Театральная гавань» анонсировал шестое ежегодное событие. Фестиваль пройдет с 20 по 29 сентября в Новороссийске, Геленджике и Кабардинке.

Зрители смогут оценить спектакли 16 театральных коллективов из 11 российских регионов. Постановки также представят труппы из Норвегии и Азербайджана.

Организаторы подготовили контент на любой вкус и возраст — драматический, кукольный, музыкальный и даже рэп-театр, постановки большой формы, камерные проекты и моноспектакли для детей, молодежи и взрослых.

Спектакли «Театральной гавани» пройдут на шести сценах Черноморского побережья: в Городском театре и Морском культурном центре Новороссийска, Театре Старого парка в Кабардинке, геленджикском Дворце культуры и культурно-деловом центре «Геленджик Арена».