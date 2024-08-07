В Краснодарском крае в шестой раз пройдет фестиваль «Театральная гавань»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

В Новороссийске 20 августа стартует международный фестиваль «Театральная гавань» с участием театров из Норвегии и Азербайджана (6+)

Оргкомитет международного фестиваля «Театральная гавань» анонсировал шестое ежегодное событие. Фестиваль пройдет с 20 по 29 сентября в Новороссийске, Геленджике и Кабардинке.

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Зрители смогут оценить спектакли 16 театральных коллективов из 11 российских регионов. Постановки также представят труппы из Норвегии и Азербайджана.

Организаторы подготовили контент на любой вкус и возраст — драматический, кукольный, музыкальный и даже рэп-театр, постановки большой формы, камерные проекты и моноспектакли для детей, молодежи и взрослых.

Спектакли «Театральной гавани» пройдут на шести сценах Черноморского побережья: в Городском театре и Морском культурном центре Новороссийска, Театре Старого парка в Кабардинке, геленджикском Дворце культуры и культурно-деловом центре «Геленджик Арена».

Как писали Юга.ру, на сцене театра Но в Японском саду покажут спектакль Yūgen, созданный на основе японских городских легенд.

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В Краснодарском крае в шестой раз пройдет фестиваль «Театральная гавань»
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