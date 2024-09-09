Краснодарский «Один театр» готовит спектакль «Урожай». Что известно о новой постановке?

Спектакль поставил экс-актер «Одного театра» Александр Чеботарев . Это уже вторая его режиссерская работа, дебютом в 2021 году стала постановка «Понаехи», в которой автор попытался изучить миграцию и противостояние условных «кубаноидов» и «понаехов» в Краснодарском крае.

14 августа телеграм-канал «Одного театра» сообщил о подготовке нового спектакля «Урожай» по одноименной пьесе молодого белорусского драматурга Павла Пряжко. Премьера пройдет 20, 21 и 22 сентября.

В спектакле задействованы три актера «Одного театра» — Дарья Женихова, Богдан Галась и Мария Ступченко, а также актер Молодежного театра Александр Теханович. Для рекламной афиши актеры снялись в костюмах разных фруктов и овощей — подписчики сравнили их образ с популярной рекламой «Фруктового сада».

Представители театра сообщили, что зрителей ждет «кисло-сладкое приключение». А вот описание спектакля на сайте театра:

«В яблоневом саду четверо молодых людей ведут отчаянную борьбу с ящиками, яблоками и… пчёлами. Когда гвозди становятся врагами, а верёвки — последней надеждой, герои понимают, что их главная задача — не допустить, чтобы одно битое яблоко погубило весь урожай!»