Краснодарский «Один театр» готовит спектакль «Урожай». Что известно о новой постановке?
В «Одном театре» в конце сентября покажут премьеру нового театрального сезона — спектакль «Урожай» (18+)
14 августа телеграм-канал «Одного театра» сообщил о подготовке нового спектакля «Урожай» по одноименной пьесе молодого белорусского драматурга Павла Пряжко. Премьера пройдет 20, 21 и 22 сентября.
Спектакль поставил экс-актер «Одного театра» Александр Чеботарев. Это уже вторая его режиссерская работа, дебютом в 2021 году стала постановка «Понаехи», в которой автор попытался изучить миграцию и противостояние условных «кубаноидов» и «понаехов» в Краснодарском крае.
Прямая трансляция из Большого театра, балет и опера:
В спектакле задействованы три актера «Одного театра» — Дарья Женихова, Богдан Галась и Мария Ступченко, а также актер Молодежного театра Александр Теханович. Для рекламной афиши актеры снялись в костюмах разных фруктов и овощей — подписчики сравнили их образ с популярной рекламой «Фруктового сада».
Представители театра сообщили, что зрителей ждет «кисло-сладкое приключение». А вот описание спектакля на сайте театра:
«В яблоневом саду четверо молодых людей ведут отчаянную борьбу с ящиками, яблоками и… пчёлами. Когда гвозди становятся врагами, а верёвки — последней надеждой, герои понимают, что их главная задача — не допустить, чтобы одно битое яблоко погубило весь урожай!»
Пьесы Павла Пряжко ставят на разных площадках — от экспериментальных до академических. Например, в 2022 году спектакль «Урожай» показали в Театре на Таганке в Москве и в «Театре на Васильевском» в Санкт-Петербурге.
«Самый спорный и один из самых ставящихся драматургов. Многим он кажется провокатором и драматургическим хулиганом-варваром, но при пристальном взгляде мы видим самобытного, скромного, думающего и очень осведомлённого автора», — приводит отрывок из книги «Драма памяти. Очерки истории российской драматургии» «Один театр».
Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет. Продолжительность — 1 час и 20 минут. Билеты стоят от 900 до 1500 рублей.
«Один театр» находится по адресу: улица Коммунаров, 268, литер В.
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