В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «Три мушкетера»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

В Краснодаре 28-29 октября состоится спектакль по мотивам произведения Александра Дюма-отца (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 28-29 октября спектакль «Три мушкетера». Это мюзикл московского театра «У Никитских ворот», основанный на одноименном историко-приключенческом романе Александра Дюма-отца.

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«Жанр мюзикла предполагает этакое «шампанское зрелище», которое призвано заполучить восторг зрителей благодаря тому, что знакомая популярная музыка, сохранившая старую феноменальную мелодику Максима Дунаевского, предстанет в современных аранжировках и оркестровках Артура Байдо. Она дополнена несколькими новейшими шлягерами. Да и общее театральное решение уйдет весьма далеко от того, что стало привычным в знаменитом трехсерийном фильме», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Показы пройдут в Краснодарском театре драмы имени Горького.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 декабря покажут спектакль по мотивам скандального романа Владимира Набокова «Лолита».

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