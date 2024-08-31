В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «Три мушкетера»

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 28-29 октября спектакль «Три мушкетера». Это мюзикл московского театра «У Никитских ворот», основанный на одноименном историко-приключенческом романе Александра Дюма-отца.

Книга посвящена приключениям молодого дворянина д’Артаньяна, отправившегося в Париж, чтобы стать мушкетёром. Компанию ему составят трое друзей Атос, Портос и Арамис.

«Жанр мюзикла предполагает этакое «шампанское зрелище», которое призвано заполучить восторг зрителей благодаря тому, что знакомая популярная музыка, сохранившая старую феноменальную мелодику Максима Дунаевского, предстанет в современных аранжировках и оркестровках Артура Байдо. Она дополнена несколькими новейшими шлягерами. Да и общее театральное решение уйдет весьма далеко от того, что стало привычным в знаменитом трехсерийном фильме», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Показы пройдут в Краснодарском театре драмы имени Горького.