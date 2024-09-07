В Краснодаре пройдет лекция «Дело мастера» о романе Булгакова
Филолог Анастасия Чернова проведет лекцию о романе «Мастер и Маргарита» (12+)
Арт-салон «Аврора» анонсировал* на 14 сентября литературную лекцию «Дело мастера». Филолог Анастасия Чернова расскажет о знаменитом романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
Программа:
- О чём на самом деле один из самых важных романов русской литературы?
- Почему бал Сатаны будоражит общество до сих пор?
- Любовь Мастера и Маргариты — это подарок судьбы?
- Кто такой мастер, и в чём заключается его идея?
- Что сотворила новая экранизация с романом?
- Почему Булгаков бежал от судьбы, и как это прослеживается на страницах книги?
Из женщины — в собаку:
«Не секрет, что слава романа «Мастер и Маргарита» затмила остальные работы Михаила Булгакова и породила множество мистических домыслов. До сих пор одни читатели ищут загадочные смыслы в тексте, другие скупо утверждают, что основная идея лежит на поверхности, а третьи сравнивают экранизации с первоисточником и не понимают, где заканчивается автор и начинается интерпретация режиссеров. Приглашаем на лекцию, чтобы разобраться во всех деталях вместе», — рассказали организаторы.
Начало в 18:00. Лекция пройдет по адресу улица Октябрьская, 36. Стоимость участия 1000 рублей.
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