В Краснодаре пройдет лекция «Дело мастера» о романе Булгакова

«Не секрет, что слава романа «Мастер и Маргарита» затмила остальные работы Михаила Булгакова и породила множество мистических домыслов. До сих пор одни читатели ищут загадочные смыслы в тексте, другие скупо утверждают, что основная идея лежит на поверхности, а третьи сравнивают экранизации с первоисточником и не понимают, где заканчивается автор и начинается интерпретация режиссеров. Приглашаем на лекцию, чтобы разобраться во всех деталях вместе», — рассказали организаторы.

Начало в 18:00. Лекция пройдет по адресу улица Октябрьская, 36. Стоимость участия 1000 рублей.