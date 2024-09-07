В Краснодаре пройдет лекция «Дело мастера» о романе Булгакова

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Филолог Анастасия Чернова проведет лекцию о романе «Мастер и Маргарита» (12+)

Арт-салон «Аврора» анонсировал* на 14 сентября литературную лекцию «Дело мастера». Филолог Анастасия Чернова расскажет о знаменитом романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

Программа:

  • О чём на самом деле один из самых важных романов русской литературы?
  • Почему бал Сатаны будоражит общество до сих пор?
  • Любовь Мастера и Маргариты — это подарок судьбы?
  • Кто такой мастер, и в чём заключается его идея?
  • Что сотворила новая экранизация с романом?
  • Почему Булгаков бежал от судьбы, и как это прослеживается на страницах книги?

Из женщины — в собаку:

«Не секрет, что слава романа «Мастер и Маргарита» затмила остальные работы Михаила Булгакова и породила множество мистических домыслов. До сих пор одни читатели ищут загадочные смыслы в тексте, другие скупо утверждают, что основная идея лежит на поверхности, а третьи сравнивают экранизации с первоисточником и не понимают, где заканчивается автор и начинается интерпретация режиссеров. Приглашаем на лекцию, чтобы разобраться во всех деталях вместе», — рассказали организаторы.

Начало в 18:00. Лекция пройдет по адресу улица Октябрьская, 36. Стоимость участия 1000 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 8 сентября поэтический вечер в честь 50-летия уральского поэта Бориса Рыжего. 

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