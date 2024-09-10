В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта

Проезд для машин перекроют 12 и 13 сентября с 06:00 до 16:00. Водителям стоит заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

10 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что на участке улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной ограничат движение транспорта. Это нужно для проведения торжества ко Дню образования Краснодарского края, которое пройдёт в Музыкальном театре «Премьера».

Напомним, в Фестивальном микрорайоне Краснодара до середины ноября ограничили проезд. Специалисты «Водоканала» будут ремонтировать 400 метров сетей канализации на улице Рашпилевской.

До 7 октября нельзя будет проехать по улице Рашпилевской от дома №327 до Дальней. Объезжать закрытый участок рекомендуют по Рашпилевской в сторону Лузана.

С 8 октября по 15 ноября ограничения движения будут действовать от дома №327 по улице Рашпилевской до кольца на пересечении Дзержинского и Лузана. Транспорт, направляющийся по Рашпилевской со стороны Дальней, не сможет выехать на Тургенева и Дзержинского.

Во время ремонта канализации автобусы № 40 и 85 при движении от улицы Лузана на пересечении Дзержинского и Рашпилевской будут уходить налево, а потом — с правым поворотом — на Дальнюю.