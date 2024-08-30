В Фестивальном микрорайоне Краснодара до середины ноября ограничат проезд

Мэрия Краснодара рассказала об ограничениях движения на улице Рашпилевской. Рассказываем, где и на каких участках

30 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что специалисты «Росводоканал Краснодар» отремонтируют более 400 метров сетей канализации на улице Рашпилевской. Ремонт проведут с 3 сентября по 15 ноября . В этот период воду жителям отключать не будут.

Однако с 3 сентября по 7 октября по улице Рашпилевской от дома №327 до Дальней ограничат движение транспорта. Проехать можно будет по Рашпилевской в сторону Лузана.

С 8 октября по 15 ноября ограничения движения будут действовать от дома № 327 по улице Рашпилевской до кольца на пересечении Дзержинского и Лузана. Транспорт, движущийся по Рашпилевской со стороны Дальней, не сможет выехать на улицы Тургенева и Дзержинского.

Также во время работ маршруты автобусов № 40 и 85 при движении от улицы Лузана на пересечении Дзержинского и Рашпилевской будут уходить налево, а потом — с правым поворотом — на улицу Дальнюю.

Власти попросили водителей Краснодара заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.