В Фестивальном микрорайоне Краснодара до середины ноября ограничат проезд

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала об ограничениях движения на улице Рашпилевской. Рассказываем, где и на каких участках

30 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что специалисты «Росводоканал Краснодар» отремонтируют более 400 метров сетей канализации на улице Рашпилевской. Ремонт проведут с 3 сентября по 15 ноября. В этот период воду жителям отключать не будут.

Схема ограничений

Схема ограничений

Однако с 3 сентября по 7 октября по улице Рашпилевской от дома №327 до Дальней ограничат движение транспорта. Проехать можно будет по Рашпилевской в сторону Лузана.

С 8 октября по 15 ноября ограничения движения будут действовать от дома № 327 по улице Рашпилевской до кольца на пересечении Дзержинского и Лузана. Транспорт, движущийся по Рашпилевской со стороны Дальней, не сможет выехать на улицы Тургенева и Дзержинского.

Также во время работ маршруты автобусов № 40 и 85 при движении от улицы Лузана на пересечении Дзержинского и Рашпилевской будут уходить налево, а потом — с правым поворотом — на улицу Дальнюю.

Власти попросили водителей Краснодара заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до октября.

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