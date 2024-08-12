В Прикубанском округе Краснодара ограничат движение автомобилей

Мэрия Краснодар рассказала о ремонте участка от улицы Народной до Пригородной в Прикубанском округе

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о ремонте дороги на участке улицы Народной от Западного Обхода до Пригородной. Там заменят асфальт, нанесут новую разметку и установят дорожные знаки. Специалисты приступят к работам 12 августа.

В связи с этим временно ограничат движение на участках: от дома № 50/1 до улицы Возрождения — с 12 августа по 12 сентября;

от улицы Возрождения до Посадской — с 13 сентября по 3 октября;

от улицы Посадской до Архангельской — с 4 по 24 октября;

от улицы Архангельской до Пригородной — с 25 октября по 11 ноября. Власти Краснодара рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.