В Прикубанском округе Краснодара ограничат движение автомобилей
Мэрия Краснодар рассказала о ремонте участка от улицы Народной до Пригородной в Прикубанском округе
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о ремонте дороги на участке улицы Народной от Западного Обхода до Пригородной. Там заменят асфальт, нанесут новую разметку и установят дорожные знаки. Специалисты приступят к работам 12 августа.
В связи с этим временно ограничат движение на участках:
- от дома № 50/1 до улицы Возрождения — с 12 августа по 12 сентября;
- от улицы Возрождения до Посадской — с 13 сентября по 3 октября;
- от улицы Посадской до Архангельской — с 4 по 24 октября;
- от улицы Архангельской до Пригородной — с 25 октября по 11 ноября.
Власти Краснодара рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
Напомним, что в Краснодаре на улице Рашпилевской на два месяца ограничили движение транспорта.
Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара выделят 80 млрд рублей на 10 лет. Среди наиболее значимых объектов — строительство дороги по улице Думенко, возведение Восточного подъезда, капремонт Тургеневского моста и реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне.