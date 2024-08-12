В Прикубанском округе Краснодара ограничат движение автомобилей

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Фото с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Мэрия Краснодар рассказала о ремонте участка от улицы Народной до Пригородной в Прикубанском округе

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о ремонте дороги на участке улицы Народной от Западного Обхода до Пригородной. Там заменят асфальт, нанесут новую разметку и установят дорожные знаки. Специалисты приступят к работам 12 августа.

Схема ограничений

Схема ограничений

В связи с этим временно ограничат движение на участках:

  • от дома № 50/1 до улицы Возрождения — с 12 августа по 12 сентября;
  • от улицы Возрождения до Посадской — с 13 сентября по 3 октября;
  • от улицы Посадской до Архангельской — с 4 по 24 октября;
  • от улицы Архангельской до Пригородной — с 25 октября по 11 ноября.

Власти Краснодара рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут с учетом изменений. 

Напомним, что в Краснодаре на улице Рашпилевской на два месяца ограничили движение транспорта.

Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара выделят 80 млрд рублей на 10 лет. Среди наиболее значимых объектов — строительство дороги по улице Думенко, возведение Восточного подъезда, капремонт Тургеневского моста и реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне.

Автомобили Город Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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