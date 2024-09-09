Синоптик рассказал, когда в Краснодарском крае начнется бархатный сезон

7 сентября «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил, что бархатный сезон начнется на юге страны к концу недели.

«На юге европейской России к концу следующей недели начнется бархатный сезон, потому что пока еще высокие температуры — 27-30 °С. Начиная со второй половины недели температура будет в диапазоне 26-29 °С, 30 °С не будет. А температура воды 26-27 °С», — сказал Вильфанд.