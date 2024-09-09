Синоптик рассказал, когда в Краснодарском крае начнется бархатный сезон

Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

На юге России в конце следующей недели прогнозируют начало бархатного сезона

7 сентября «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил, что бархатный сезон начнется на юге страны к концу недели.

«На юге европейской России к концу следующей недели начнется бархатный сезон, потому что пока еще высокие температуры — 27-30 °С. Начиная со второй половины недели температура будет в диапазоне 26-29 °С, 30 °С не будет. А температура воды 26-27 °С», — сказал Вильфанд.

«Мина» на пляже в Сочи, фотогеничные смерчи в Новороссийске и «Беглый раб» под Туапсе:

Эксперт добавил, что в Крыму бархатный сезон уже наступил.

«Там и температура воздуха уже пониже —26-28 °С. И температура воды в Феодосии, Евпатории 25 °С, а в Алуште и Ялте — 26 °С», — уточнил глава Гидрометцентра.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали в Краснодарском крае аномально жаркую осень.


Как писали Юга.ру, краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по коротким поездкам.

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