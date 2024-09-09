В сети появился трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес»

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Монстры: История братьев Менендес» © Скриншот видео с Rutube-канала «Эпизод»
    Кадр из трейлера к сериалу «Монстры: История братьев Менендес» © Скриншот видео с Rutube-канала «Эпизод»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала «Монстры: История братьев Менендес» (18+)

Rutube-канал «Эпизод» поделился коротким роликом мини-сериала «Монстры: История братьев Менендес». Ведущие роли в новом проекте стримингового сервиса Netflix исполнили Николас Александр Чавес, Купер Кох, Хлоя Севиньи, Хавьер Бардем.

В основе криминальной драмы лежит реальная история. Братьев Менендес осудили за жестокое убийство своих родителей в 1989 году. Прокуратура считает, что мотивом послужило желание получить огромное наследство, однако сами они настаивают, что отомстили за многолетнее насилие со стороны отца и матери.

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Судебное разбирательство над братьями Менендес стало уникальным в истории США из-за стратегии защиты их адвокатов. Дело вызвало общественный резонанс в обществе, СМИ активно освещали весь процесс. 

Мини-сериал «Монстры: История братьев Менендес» выйдет 19 сентября. В сезоне будет десять серий.

Как писали Юга.ру, вышел трейлер фильма ужасов «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Хоррор от создателей «Винни-Пух: Кровь и мёд» поверхностно основан на повестях Джеймса Мэтью Барри о мальчике, который не хотел становиться взрослым.

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В сети появился трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес»
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