В сети появился трейлер сериала «Монстры: История братьев Менендес»

Кадр из трейлера к сериалу «Монстры: История братьев Менендес» © Скриншот видео с Rutube-канала «Эпизод»

Кадр из трейлера к сериалу «Монстры: История братьев Менендес» © Скриншот видео с Rutube-канала «Эпизод»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала «Монстры: История братьев Менендес» (18+)

Rutube-канал «Эпизод» поделился коротким роликом мини-сериала «Монстры: История братьев Менендес». Ведущие роли в новом проекте стримингового сервиса Netflix исполнили Николас Александр Чавес, Купер Кох, Хлоя Севиньи, Хавьер Бардем. В основе криминальной драмы лежит реальная история. Братьев Менендес осудили за жестокое убийство своих родителей в 1989 году. Прокуратура считает, что мотивом послужило желание получить огромное наследство, однако сами они настаивают, что отомстили за многолетнее насилие со стороны отца и матери.

Судебное разбирательство над братьями Менендес стало уникальным в истории США из-за стратегии защиты их адвокатов. Дело вызвало общественный резонанс в обществе, СМИ активно освещали весь процесс. Мини-сериал «Монстры: История братьев Менендес» выйдет 19 сентября. В сезоне будет десять серий.