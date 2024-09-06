Вышел трейлер фильма ужасов «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии»
В новом хорроре Питер Пэн будет охотиться на детей, чтобы забрать их в волшебную страну (18+)
Rutube-канал Datoy поделился коротким роликом фильма «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Хоррор от создателей «Винни-Пух: Кровь и мёд» поверхностно основан на повестях Джеймса Мэтью Барри о мальчике, который не хотел становиться взрослым.
В хоррор-версии Питер Пэн станет маньяком и будет охотиться на детей, чтобы забрать их в волшебную страну Нетландию. Противостоять ему будет Венди Дарлинг. В трейлере также показали фею Динь-Динь, которую в фильме сделали наркоманкой, а также закованного в цепи Капитана Крюка.
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Питера Пэна сыграл Мартин Портлок. Актер прославился после выступления в образе ведьмы на шоу «Британия ищет таланты». Ожидается, что фильм выйдет в прокат в начале 2025 года.
Напомним, в хорроре «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в 2023 году, авторы превратили веселого медведя и поросенка в диких серийных убийц. Картина собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на создание потратили всего около 100 тыс. долларов.
Позже авторы заявили, что создадут мультивселенную, где появятся жестокие версии Бэмби, Пиноккио, Тигры, Безумного Шляпника и Спящей красавицы.
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