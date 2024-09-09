В Краснодарском крае разрешили сезонную охоту на енотов. Узнали, что думают эксперты

Пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края опубликовала календарь охотника. В нем сказано, что в 2024 году сезон охоты на енотов на Кубани начнется 15 октября, а завершится 11 февраля. Ранее он стартовал на месяц позже. «Добывать енота можно было с 15 ноября, но в связи с ростом популяции было принято решение о смещении сроков отстрела на месяц раньше», — рассказали в ведомстве СМИ.

9 сентября эксперты поделились «Нашей газете Новороссийск» своим мнением по этой теме. Биолог и эколог Вениамин Голубитченко считает, что необходимо регулировать численность енотов на охраняемых территориях:



«Если честно, я этой новости только рад. Действительно, еноты-полоскуны чрезвычайно расплодились и требуют всё больше ресурсов. Они всеядны и выжирают ручьевых крабов, ящериц, змей, яйца птиц, птенцов и самих птиц».



Зоозащитница Юлия Горбенко выступила против охоты на енотов. По ее мнению, необходимо провести исследование и оценить ущерб, который животные наносят природе:

«Я вообще против любых видов охоты на любого зверя. Наша природа и так испытывает огромные страдания, ей нанесен ощутимый ущерб пожарами и деятельностью человека».



Также житель села Глебовское под Новороссийском рассказал СМИ, что его семья «подружилась» с местными енотами и посоветовал завести собаку всем, кто не желает пересекаться с этими животными. Он призвал найти более гуманные способы решения проблемы.



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