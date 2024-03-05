Сочинский нацпарк просит разрешить охоту на енотов. Рассказываем, почему

5 марта доктор биологических наук и заслуженный эколог России Борис Туниев рассказал о необходимости регулирования численности енота-полоскуна в Сочинском нацпарке. По словам ученого, вид нанес сильный вред кавказской фауне.

Согласно данным эколога, в Сочинском нацпарке енот выедает около 90-100% особей колхидской жабы, до 80% малоазиатской лягушки и до 50% малоазиатского тритона. Меньше всего страдает кавказская крестовка — около 30%. Также пресс-служба нацпарка сообщила , что ущерб, наносимый енотом колхидской жабе, оценили в сотни млн рублей. Нынешнее состояние популяции является критическим — если не принять срочные меры по регулированию численности енота, в ближайшие 20 лет жаба исчезнет из фауны Сочинского Причерноморья, считают специалисты.

Из представителей батрахофауны Черноморского побережья РФ в 2020 году в Красную книгу занесли пять видов амфибий: тритона Ланца, тритона Карелина, тритона малоазиатского, жабу колхидскую, крестовку кавказскую и малоазиатскую лягушку (находятся в приложении «Ш» Красной книги).

Относительная численность енотов в Сочинском нацпарке составляет не менее 30 тыс. особей. Ежегодно 1-2% енотов не залегают в период зимовки. По показателям с 2018 по 2020 год, стабильная численность зимой — от 200 до 300 особей.

В связи с этим Сочинский нацпарк попросил разрешение у Минприроды РФ на проведение неограниченного регулирования численности енота, включая любительскую спортивную охоту по установленному сроку — с 15 октября по 1 февраля.