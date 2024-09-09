В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику обнаружили заросли амброзии. Чем это грозит?

9 сентября телеграм-канал «Лаго-Наки живи» сообщил , что на дороге между Азишской пещерой и КПП кордона «Лаго-Наки» биологи и активисты обнаружили многочисленные заросли амброзии. Активисты считают, что растение могли занести дорожники. Ранее на этом участке они укладывали асфальт к будущему курорту «Лагонаки».

Они обратились в прокуратуры Майкопского и Апшеронского районов с требованием принудить подрядчиков убрать аллергенное растение с обочин. Также активисты отправили письмо в Россельхознадзор с просьбой установить фитосанитарную зону и не допустить распространение амброзии.

«Раньше аллергики спасались в наших горах от цветения. Но вредоносное растение занесло на самые верха. Ситуация осложняется тем, что теперь амброзия растет вплотную к границе Кавказского заповедника, что грозит занесением опасного карантинного растения на его территорию.



В ближайший выезд на плато мы осмотрим дорогу и подумаем, что можем сделать своими силами», — поделились активисты.



Они считают, что шансов остановить амброзию практически нет, так как сейчас пик разноса ее семян. По мнению активистов, если не принять меры, растение может поразить все тропы плато Лаго-Наки.