В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику обнаружили заросли амброзии. Чем это грозит?

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Очевидцы заметили у кордона «Лагонаки» кусты амброзии. Активисты обратились в прокуратуру и Россельхознадзор

9 сентября телеграм-канал «Лаго-Наки живи» сообщил, что на дороге между Азишской пещерой и КПП кордона «Лаго-Наки» биологи и активисты обнаружили многочисленные заросли амброзии.

Активисты считают, что растение могли занести дорожники. Ранее на этом участке они укладывали асфальт к будущему курорту «Лагонаки».

«Обещание не вредить природе — пустая фраза»:

Они обратились в прокуратуры Майкопского и Апшеронского районов с требованием принудить подрядчиков убрать аллергенное растение с обочин. Также активисты отправили письмо в Россельхознадзор с просьбой установить фитосанитарную зону и не допустить распространение амброзии.

«Раньше аллергики спасались в наших горах от цветения. Но вредоносное растение занесло на самые верха. Ситуация осложняется тем, что теперь амброзия растет вплотную к границе Кавказского заповедника, что грозит занесением опасного карантинного растения на его территорию.

В ближайший выезд на плато мы осмотрим дорогу и подумаем, что можем сделать своими силами», — поделились активисты.

Они считают, что шансов остановить амброзию практически нет, так как сейчас пик разноса ее семян. По мнению активистов, если не принять меры, растение может поразить все тропы плато Лаго-Наки.

Амброзия — это сорняк-аллерген, который изначально рос в Северной Америке. В начале 2000-х она значительно распространилась на юго-западе России. 

В Краснодарском крае сезон цветения амброзии начинается со второй половины июля. По данным регионального аллергологического центра, от 15 до 35% жителей России страдают от поллиноза (аллергия на амброзию). Его основные проявления: насморк, кашель, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

Узнать, как защититься от аллергии в сезон цветения амброзии, можно здесь.

Ранее Юга.ру рассказывали, как бороться с амброзией в Краснодаре и кого просить о покосе.

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