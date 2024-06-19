В Краснодаре в июле начнет цвести амброзия: как с ней бороться и кого просить о покосе?

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала, как бороться с аллергенным сорняком — амброзией и куда сообщить о необходимости покоса

19 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с конца июля до октября в регионе будет цвети амброзия. Это растение является аллергенным сорняком. Его также можно встретить в Ставропольском крае.

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Как бороться с амброзией?

  • скашивать;
  • вырывать с корнем;
  • истреблять гербицидами (химическими веществами для уничтожения растительности);
  • выгонять с участка другими растениями.

Если амброзия растет на муниципальной территории, то жители Краснодара могут позвонить в ЕДДС и сообщить о необходимости покоса по телефону: 050. Звонки принимают по будням с 08:00 до 17:00. 

Если амброзия цветет на частной территории, то косить ее должны собственники.

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В Краснодаре в июле начнет цвести амброзия: как с ней бороться и кого просить о покосе?
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