В Краснодаре в июле начнет цвести амброзия: как с ней бороться и кого просить о покосе?

Мэрия Краснодара рассказала, как бороться с аллергенным сорняком — амброзией и куда сообщить о необходимости покоса

19 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с конца июля до октября в регионе будет цвети амброзия. Это растение является аллергенным сорняком. Его также можно встретить в Ставропольском крае.

Как бороться с амброзией? скашивать;

вырывать с корнем;

истреблять гербицидами (химическими веществами для уничтожения растительности);

выгонять с участка другими растениями. Если амброзия растет на муниципальной территории, то жители Краснодара могут позвонить в ЕДДС и сообщить о необходимости покоса по телефону: 050. Звонки принимают по будням с 08:00 до 17:00.



Если амброзия цветет на частной территории, то косить ее должны собственники.