В Краснодаре в июле начнет цвести амброзия: как с ней бороться и кого просить о покосе?
Мэрия Краснодара рассказала, как бороться с аллергенным сорняком — амброзией и куда сообщить о необходимости покоса
19 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с конца июля до октября в регионе будет цвети амброзия. Это растение является аллергенным сорняком. Его также можно встретить в Ставропольском крае.
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- скашивать;
- вырывать с корнем;
- истреблять гербицидами (химическими веществами для уничтожения растительности);
- выгонять с участка другими растениями.
Если амброзия растет на муниципальной территории, то жители Краснодара могут позвонить в ЕДДС и сообщить о необходимости покоса по телефону: 050. Звонки принимают по будням с 08:00 до 17:00.
Если амброзия цветет на частной территории, то косить ее должны собственники.
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