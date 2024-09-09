Жар-птица, снеговик, избушка на курьих ножках. Под Новороссийском выберут лучшую скульптуру из соломы и сена

В хуторе Семигорском под Новороссийском прошел фестиваль сено-соломенной скульптуры. Организаторы проводят голосование за лучший арт-объект

Арт-парк Park Home в хуторе Семигорском под Новороссийском провел 7 сентября фестиваль сено-соломенной скульптуры. Для посетителей организовали ярмарку мастеров и ремесленников, мастер-классы по рукоделию, концерт и многое другое. Также весь день работали зона фуд-корта и эколавка.

Мастера из разных городов региона создали шесть скульптур из соломы — жар-птицу, избушку на курьих ножках, снеговика, коня, старика-лесовика и гусляра. Организаторы объявили онлайн-голосование за лучший арт-объект.

Оценить работы можно до 14 сентября, победителя объявят 16 сентября. Автор скульптуры, набравшей наибольшее число голосов, получит 100 тыс. рублей. За второе и третье место дадут 50 и 30 тыс. рублей.