Жар-птица, снеговик, избушка на курьих ножках. Под Новороссийском выберут лучшую скульптуру из соломы и сена

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Park Home: семейный парк ландшафтной терапии»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Park Home: семейный парк ландшафтной терапии»

В хуторе Семигорском под Новороссийском прошел фестиваль сено-соломенной скульптуры. Организаторы проводят голосование за лучший арт-объект

Арт-парк Park Home в хуторе Семигорском под Новороссийском провел 7 сентября фестиваль сено-соломенной скульптуры. Для посетителей организовали ярмарку мастеров и ремесленников, мастер-классы по рукоделию, концерт и многое другое. Также весь день работали зона фуд-корта и эколавка.

Читайте также:

Мастера из разных городов региона создали шесть скульптур из соломы — жар-птицу, избушку на курьих ножках, снеговика, коня, старика-лесовика и гусляра. Организаторы объявили онлайн-голосование за лучший арт-объект.

Оценить работы можно до 14 сентября, победителя объявят 16 сентября. Автор скульптуры, набравшей наибольшее число голосов, получит 100 тыс. рублей. За второе и третье место дадут 50 и 30 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, администрация Краснодара анонсировала с 14 по 28 сентября фестиваль уличного искусства. Мероприятие приурочено ко Дню города. Российские художники создадут 10 граффити на многоэтажках в Московском микрорайоне.

Искусство Новороссийск События Фестивали

Новости

Жар-птица, снеговик, избушка на курьих ножках. Под Новороссийском выберут лучшую скульптуру из соломы и сена
В Сочи запустят туристические катера «Капучино» и «Шампань» с прозрачным дном
В 2025 году власти Краснодара закупят 50 новых трамваев на 6,66 млрд рублей
Где в Краснодаре 9 сентября отключат свет и воду
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с кратковременных дождей
В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Выпускник» 1967 года

Лента новостей

Реклама на сайте