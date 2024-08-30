Под Новороссийском создадут скульптуры из сена и соломы
В хуторе Семигорском под Новороссийском пройдет необычный арт-фестиваль (6+)
Министерство курортов Краснодарского края анонсировало на 7 сентября фестиваль сено-соломенной скульптуры. Событие пройдет на территории ландшафтного арт-парка Park Home в хуторе Семигорском под Новороссийском.
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Посетителей ждет ярмарка мастеров и ремесленников, мастер-классы по плетению интерьерных венков и росписи гипсовых фигурок, рисование портретов с натуры, саксофонная музыка у пруда, концерт музыкального дуэта «Эпоха» и многое другое. Также весь день будут работать зона фуд-корта и эколавка. Вход свободный.
Заявки на участие можно оставить на сайте.
Как писали Юга.ру, власти Анапы запретили музыкально-спортивный фестиваль «Компас». Он запланирован на 6-8 сентября на Благовещенской косе.