В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино о новой культуре

В Краснодаре анонсировали с 12 по 22 сентября фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Это региональная версия московского Beat Film Festival.

Зрители смогут увидеть ленту о французском режиссере Мишеле Гондри — лауреате премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий по итогам 2004 года («Вечное сияние чистого разума»). Также в программе картины о музыканте Нике Кейве, голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммермане, культовом американском фотографе Джеймсе Хэмилтоне, произведения об Алваре Аалто, Дэвиде Линче и истории концепт-стора Colette.

Кроме того, можно будет оценить работы режиссеру Василия Овчинникова «4:30» о незрячем пенсионере, который собирается пробежать марафон. Ключевым событием станет показ фильма «Рюити Сакамото: Последний концерт» о прощальном выступлении известного японского композитора.

Фестиваль пройдёт в 26 городах России. В Краснодаре фильмы покажут в кинотеатрах «Формуле кино» и «Каро 8».