В Анапе вновь запретили купаться в море

Из-за вероятности шторма на всех пляжах Анапы 8 сентября введен запрет на купание

В связи со штормовым предупреждением и прохождение грозового фронта власти Анапы ввели 8 сентября полный запрет на купание в море.

«Купание в грозу на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми», — цитируют текст запрета «Кубанские новости».

Аналогичные ограничения действовали в Анапе с 3 по 6 сентября, а вчера купаться было можно — но без использования матрасов и схожих плавсредств.