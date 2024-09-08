В Анапе вновь запретили купаться в море

Краснодарский край

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  • Анапа © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    Анапа © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Из-за вероятности шторма на всех пляжах Анапы 8 сентября введен запрет на купание

В связи со штормовым предупреждением и прохождение грозового фронта власти Анапы ввели 8 сентября полный запрет на купание в море.

«Купание в грозу на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми», — цитируют текст запрета «Кубанские новости».

Аналогичные ограничения действовали в Анапе с 3 по 6 сентября, а вчера купаться было можно — но без использования матрасов и схожих плавсредств.

Ранее на этой неделе в Черном море обнаружили токсичные водоросли и продлили запрет на самовольное посещение леса.

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В Анапе вновь запретили купаться в море
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