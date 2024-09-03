Власти Анапы снова запретили купаться в море: в Краснодарском крае прогнозируют смерчи

Краснодарский край

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  • © фото Tulen Travel, unsplash.com
    © фото Tulen Travel, unsplash.com

На территории Кубани 3-6 сентября действует штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют смерчи

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 3 по 6 сентября на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри возможны смерчи над морем. В регионе действует штормовое предупреждение.

«Значительная аномалия»:

Из-за непогоды 3 сентября мэрия Анапы запретила жителям и гостям курорта купаться на всех городских пляжах.

При возможном формировании смерчей над морем спасатели Кубани рекомендуют:

  • плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточки и вентиляционные отверстия;
  • если есть время, укрепить крышу и освободить балкон от пожароопасных предметов;
  • отключить электроприборы и газ;
  • укрыться в подвале или погребе, взять с собой необходимые вещи;
  • если нет подвала, то оставаться в доме, желательно — во внутренних комнатах или в ванной;
  • не приближаться к окнам, относительно безопасные места — дверной проем, коридор, кладовка;
  • если смерч настиг на улице, не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам;
  • по возможности найти ров, яму или углубление в земле и лечь в него, закрыв голову руками или одеждой;
  • не находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами;
  • укрыться в метро или подземном переходе, а при необходимости — в любом здании, однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые палатки, будки);
  • если смерч настиг в машине, оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание.

После смерча:

  • не трогать оборванные провода и не пользоваться открытым огнем;
  • включить электричество только после проверки исправности электропроводки;
  • на улице — обходить стороной деревья, раскачивающиеся вывески и баннеры;
  • не заходить в поврежденные здания (даже если это ваш дом), дождаться сотрудников МЧС.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае, по данным синоптиков, продлится до середины октября.

Анапа Курорты и туризм МЧС отдых Пляжи Погода Черное море Штормовые предупреждения

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Власти Анапы снова запретили купаться в море: в Краснодарском крае прогнозируют смерчи
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