Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 26 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Кубани с 6 по 26 сентября будет действовать запрет на посещение лесов для обеспечения пожарной безопасности

Телеграм-канал краевого лесопожарного центра сообщил, что на Кубани до 26 сентября ввели запрет на посещение лесов. Это нужно для обеспечения пожарной безопасности.

В ведомстве напомнили, что нарушителям грозит штраф от 15 до 60 тыс. рублей. Для должностных лиц действует административный штраф от 30 до 110 тыс. рублей, а для юридических — от 60 тыс. до 2 млн рублей.  

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При уничтожении или повреждении лесных насаждений предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей, а при поджоге — до десяти лет тюрьмы. 

В случае обнаружения лесного пожара или возгорания специалисты просят жителей звонить по номерам: 8-800-100-94-008-861-229-15-38.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что до 7 сентября в северо-западных районах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Также в северо-западных, юго-западных районах и местами на Черноморском побережье возможна высокая опасность пожаров четвертого класса.

Напомним, что в середине июля 2024 года под Новороссийском горел лес. Экологи оценили сгоревшую площадь в 94 га. Эта цифра превышает официальные данные.

Как писали Юга.ру, в Сочи до конца 2024 года создадут четыре особо охраняемые природные территории.

Лесное хозяйство отдых Погода Пожароопасность Пожары Экология

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Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 26 сентября
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