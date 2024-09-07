Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 26 сентября

На Кубани с 6 по 26 сентября будет действовать запрет на посещение лесов для обеспечения пожарной безопасности

Телеграм-канал краевого лесопожарного центра сообщил , что на Кубани до 26 сентября ввели запрет на посещение лесов. Это нужно для обеспечения пожарной безопасности. В ведомстве напомнили, что нарушителям грозит штраф от 15 до 60 тыс. рублей. Для должностных лиц действует административный штраф от 30 до 110 тыс. рублей, а для юридических — от 60 тыс. до 2 млн рублей.

При уничтожении или повреждении лесных насаждений предусмотрен штраф от 200 тыс. рублей, а при поджоге — до десяти лет тюрьмы.



В случае обнаружения лесного пожара или возгорания специалисты просят жителей звонить по номерам: 8-800-100-94-00, 8-861-229-15-38.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что до 7 сентября в северо-западных районах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Также в северо-западных, юго-западных районах и местами на Черноморском побережье возможна высокая опасность пожаров четвертого класса.