Ученые нашли в Черном море токсичные водоросли. Что это такое?

Ученые считают, что токсичные водоросли могли попасть в Черное море из других регионов

3 сентября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила , что в северо-восточной части Черного моря ученые нашли новые виды планктонных водорослей. Предположительно, их могло занести из других регионов Мирового океана с балластными водами.

Ранее такие водоросли встречались только в водах Болгарии, Румынии, Турции, Грузии, Украины и Крыма. Однако в последнее десятилетие они появились в районе Абхазии, а также на побережье Краснодарского края вплоть до Керченского пролива.

«Известно, что некоторые виды планктонных динофлагеллят, прибывших в акваторию моря из других регионов, обладают значительной токсичностью. Возможность их акклиматизации, последствия для окружающей среды и здоровья человека требует дальнейшего изучения»​, — рассказала гидробиолог Ольга Ясакова.