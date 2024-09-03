Ученые нашли в Черном море токсичные водоросли. Что это такое?
Ученые считают, что токсичные водоросли могли попасть в Черное море из других регионов
3 сентября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила, что в северо-восточной части Черного моря ученые нашли новые виды планктонных водорослей. Предположительно, их могло занести из других регионов Мирового океана с балластными водами.
Синий пришелец:
Ранее такие водоросли встречались только в водах Болгарии, Румынии, Турции, Грузии, Украины и Крыма. Однако в последнее десятилетие они появились в районе Абхазии, а также на побережье Краснодарского края вплоть до Керченского пролива.
«Известно, что некоторые виды планктонных динофлагеллят, прибывших в акваторию моря из других регионов, обладают значительной токсичностью. Возможность их акклиматизации, последствия для окружающей среды и здоровья человека требует дальнейшего изучения», — рассказала гидробиолог Ольга Ясакова.
Балластные воды (жидкий балласт) — дополнительный груз на судах, как правило, забортная вода или вода погруженная с причала. Она необходима для обеспечения равновесия и стабильности судна.
Напомним, что летом 2024 года туристы массово жаловались на водоросли в море у берегов Анапы. Мэрия курорта посоветовала отдыхающим оценить их полезные свойства.
Как писали Юга.ру, в августе 2024 года в реках Краснодарского края массово гибла рыба.