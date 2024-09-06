В Анапе может разрушиться коттеджный поселок. Он находится почти на краю обрыва

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/29784?single
    © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/29784?single

В соцсетях появились кадры коттеджного поселка в Анапе, который находится под угрозой разрушения

5 сентября блогер Андрей Маковозов сообщил, что в Анапе в районе села Витязево, напротив ЖК «Кавказ», грунт вымыло из-под жилого дома. Теперь, расположенный там коттеджный поселок, находится на краю крутого обрыва.

«Горе обычного человека — не горе»:

Ранее блогер уже делился фото этой локации. По его словам, в декабре 2022 года обрыва тут не было. Коттеджи хоть и стояли на склоне, но он был пологий. Помимо этого, на нем росли трава и кустарники.

1 сентября «Блокнот» написал, что с этого места регулярно забирают песок для строительства отелей и других объектов. Это привело к тому, что обрыв стал крутым, а поселок оказался на краю.

Как рассказал Маковозов, последние мощные дожди вымыли грунт из-под одного из домов. На кадрах видно, что забор и часть дворовой территории нависли над огромной ямой.

Пользователи соцсетей поделились в комментариях своим мнением по этой теме: 

«Не знаю, когда я там проезжала всегда думала опасно строят».

«Нельзя было допускать изменение рельефа».

«Вообще не понятно, как можно подножие сопки убирать, это неминуемо приведет к обвалу вышестоящих построек».

«Ребята поживились на вывозе песка, теперь никто ответственности не понесет».

Напомним, что власти Краснодарского края планировали переселить из аварийного жилья 987 человек в 2024 году.

Ранее Юга.ру писали, что в конце августа непогода разрушила часть туристических маршрутов в нацпарке Сочи.

Анапа Курорты и туризм Происшествия Черное море

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