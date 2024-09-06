В Анапе может разрушиться коттеджный поселок. Он находится почти на краю обрыва
В соцсетях появились кадры коттеджного поселка в Анапе, который находится под угрозой разрушения
5 сентября блогер Андрей Маковозов сообщил, что в Анапе в районе села Витязево, напротив ЖК «Кавказ», грунт вымыло из-под жилого дома. Теперь, расположенный там коттеджный поселок, находится на краю крутого обрыва.
«Горе обычного человека — не горе»:
Ранее блогер уже делился фото этой локации. По его словам, в декабре 2022 года обрыва тут не было. Коттеджи хоть и стояли на склоне, но он был пологий. Помимо этого, на нем росли трава и кустарники.
1 сентября «Блокнот» написал, что с этого места регулярно забирают песок для строительства отелей и других объектов. Это привело к тому, что обрыв стал крутым, а поселок оказался на краю.
Как рассказал Маковозов, последние мощные дожди вымыли грунт из-под одного из домов. На кадрах видно, что забор и часть дворовой территории нависли над огромной ямой.
Пользователи соцсетей поделились в комментариях своим мнением по этой теме:
«Не знаю, когда я там проезжала всегда думала опасно строят».
«Нельзя было допускать изменение рельефа».
«Вообще не понятно, как можно подножие сопки убирать, это неминуемо приведет к обвалу вышестоящих построек».
«Ребята поживились на вывозе песка, теперь никто ответственности не понесет».
Напомним, что власти Краснодарского края планировали переселить из аварийного жилья 987 человек в 2024 году.
Ранее Юга.ру писали, что в конце августа непогода разрушила часть туристических маршрутов в нацпарке Сочи.