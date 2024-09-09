В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Выпускник» 1967 года
28 августа в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение комедийного «фильма воспитания» «Выпускник» (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 12 сентября показ фильма «Выпускник». Это самый кассовый фильм года и один из самых кассовых в 60-х годах, сделавший Дастина Хоффмана голливудской звездой.
21-летний Бенджамин Брэддок возвращается в родительский дом после окончания колледжа. На торжественном приёме в его честь он встречает давнюю подругу родственников миссис Робинсон, которая позже соблазняет парня. Безвольный Бен бессилен против чар властной женщины, пока не влюбляется в её дочь Элейн.
Читайте также:
«Один из первых фильмов в карьере Хоффмана, первая его главная роль и сразу «Оскар». В качестве саундтрека — лучшие песни Саймона и Гарфанкеля. Это надо смотреть, просто, чтоб понимать откуда, в частности, у современного кино растут ноги», — рассказали организаторы.
Кинопоказ и обсуждение комедии с психологом Екатериной Шевчик пройдут в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.
Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». Зрители смогут увидеть постановки всемирно известных театров и кинематографистов. На большом экране в сентября покажут два балета и оперу.