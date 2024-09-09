В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Выпускник» 1967 года

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 12 сентября показ фильма «Выпускник». Это самый кассовый фильм года и один из самых кассовых в 60-х годах, сделавший Дастина Хоффмана голливудской звездой.

21-летний Бенджамин Брэддок возвращается в родительский дом после окончания колледжа. На торжественном приёме в его честь он встречает давнюю подругу родственников миссис Робинсон, которая позже соблазняет парня. Безвольный Бен бессилен против чар властной женщины, пока не влюбляется в её дочь Элейн.