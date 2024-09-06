Прямая трансляция из Большого театра, балет и опера. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»

В Краснодаре в сентябре будут показывать постановки в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». Зрители смогут увидеть постановки всемирно известных театров и кинематографистов. На большом экране в сентября покажут два балета и оперу.

Расписание кинопоказов: 7 сентября — прямая трансляция балета Петра Чайковского «Спящая красавица» (6+) с исторической сцены Большого театра;

13 сентября — фильм-балет «Эффект Пигмалиона» (16+);

27 сентября — опера Джузеппе Верди «Фальстаф» (18+). Узнать подробности можно на сайте. Билеты в продаже.