Прямая трансляция из Большого театра, балет и опера. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»
В Краснодаре в сентябре будут показывать постановки в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
Зрители смогут увидеть постановки всемирно известных театров и кинематографистов. На большом экране в сентября покажут два балета и оперу.
Расписание кинопоказов:
- 7 сентября — прямая трансляция балета Петра Чайковского «Спящая красавица» (6+) с исторической сцены Большого театра;
- 13 сентября — фильм-балет «Эффект Пигмалиона» (16+);
- 27 сентября — опера Джузеппе Верди «Фальстаф» (18+).
Узнать подробности можно на сайте. Билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 7 сентября показ черной комедии «Бёрдмэн». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Анастасией Радул.
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