Прямая трансляция из Большого театра, балет и опера. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В Краснодаре в сентябре будут показывать постановки в рамках арт-проекта «Волшебные вечера» (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

Зрители смогут увидеть постановки всемирно известных театров и кинематографистов. На большом экране в сентября покажут два балета и оперу.

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Расписание кинопоказов:

  • 7 сентября — прямая трансляция балета Петра Чайковского «Спящая красавица» (6+) с исторической сцены Большого театра;
  • 13 сентября — фильм-балет «Эффект Пигмалиона» (16+);
  • 27 сентября — опера Джузеппе Верди «Фальстаф» (18+).

Узнать подробности можно на сайте. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 7 сентября показ черной комедии «Бёрдмэн». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Анастасией Радул.

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