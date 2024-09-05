Вышел первый трейлер экранизации «Майнкрафт». В фильме снялись Джейсон Момоа и Джек Блэк
Студия Warner Bros. Pictures поделилась первым тизером приключенческого фильма по мотивам популярной видеоигры «Майнкрафт» (18+)
Rutube-канал «Хроники трейлера» поделился коротким роликом фильма «Майнкрафт» по мотивам популярной видеоигры.
В трейлере четыре персонажа — Гаррет «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Дон — попадают в кубический мир через таинственный портал. Их задача — выжить и защитить его от злых существ, таких как пиглины и зомби.
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Режиссером выступил Джаред Хесс. Главные роли исполнили Джейсон Момоа, Джек Блэк, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс и Даниэль Брукс. Международный релиз фильма начнётся 2 апреля 2025 года.
Как писали Юга.ру, студия Searchlight Pictures представила дебютный трейлер хоррор-комедии «Ночная сука». Главная героиня переживает пocлepoдoвой психоз. Женщина нacтoлькo мopaльнo и физичecки измoтaнa, чтo eй нaчинaeт кaзaтьcя, бyдтo после заката солнца oнa пpeвpaщaeтcя в coбaкy.