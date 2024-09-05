Вышел первый трейлер экранизации «Майнкрафт». В фильме снялись Джейсон Момоа и Джек Блэк

Rutube-канал «Хроники трейлера» поделился коротким роликом фильма «Майнкрафт» по мотивам популярной видеоигры.

В трейлере четыре персонажа — Гаррет «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Дон — попадают в кубический мир через таинственный портал. Их задача — выжить и защитить его от злых существ, таких как пиглины и зомби.