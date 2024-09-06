Краснодарцев приглашают на лекцию о русских художницах XX века

Гостям расскажут о жизни и творчестве Анны Голубкиной, Натальи Гончаровой, Вере Мухиной и других (18+)

Краснодарское арт-сообщество «Факультет» запускает проект «Променады». Это светские вечера с лекциями об искусстве и дегустацией напитков от сомелье. Организаторы анонсировали на 12 сентября лекцию «Любовь, боль и сила русских художниц первой половины XX века». Слушателям расскажут, как проявили себя в творчестве Анна Голубкина, Наталья Гончарова, Вера Мухина и другие.

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«Это были женщины-первопроходцы с подчас драматичными судьбами, которым приходилось доказывать своё право заниматься творчеством. Но насколько же их удивительные произведения обогатили русскую культуру», — рассказали организаторы. Мероприятие проводят кандидат искусствоведения Светлана Дмитриева и сомелье Неонила Гоппа. Начало лекции в 19:00. Встреча пройдет по адресу улица Северная, 370.