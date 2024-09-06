Музей Коваленко приглашает краснодарцев на выставку тряпичных кукол

Представлены красочные куклы «Меланки», которые дали название студии, куклы из серии «Невесты России», детские потешки в виде композиций «Сорока-Белобока», «Коза-Дереза», а также работы, выполненные из различных материалов.

В Краснодарском музее имени Коваленко 5 сентября открылась выставка «Мастера и куклы. 15 лет вместе». Событие приурочено к дню рождения творческой студии «Меланка».

Студия народной куклы «Меланка» возникла в феврале 2009 года. С 2010-го она развивается при Краснодарском музее имени Коваленко. За годы существования её участницы изготовили около 500 типов кукол разных народов. Мастерицы регулярно участвуют в фестивалях и конкурсах от городского до всероссийского уровней.

Выставка будет работать до 22 сентября по адресу улица Красная, 15.