Музей Коваленко приглашает краснодарцев на выставку тряпичных кукол

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре проведут выставку к юбилею творческой студии «Меланка» (0+)

В Краснодарском музее имени Коваленко 5 сентября открылась выставка «Мастера и куклы. 15 лет вместе». Событие приурочено к дню рождения творческой студии «Меланка».

Представлены красочные куклы «Меланки», которые дали название студии, куклы из серии «Невесты России», детские потешки в виде композиций «Сорока-Белобока», «Коза-Дереза», а также работы, выполненные из различных материалов.

Лекции в формате TED, научный квиз, мастер-классы:

Студия народной куклы «Меланка» возникла в феврале 2009 года. С 2010-го она развивается при Краснодарском музее имени Коваленко. За годы существования её участницы изготовили около 500 типов кукол разных народов. Мастерицы регулярно участвуют в фестивалях и конкурсах от городского до всероссийского уровней.

Выставка будет работать до 22 сентября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 сентября открытие экспозиции «Фотография вне времени: от классики до авангарда». Она объединяет работы Виктории Забродиной, Светланы Борозенцевой и Елены Ганненко.

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Музей Коваленко приглашает краснодарцев на выставку тряпичных кукол
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