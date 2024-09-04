От классики до авангарда. В Краснодаре откроется выставка «Фотография вне времени»

В выставочном зале краснодарского отделения Союза художников России покажут работы Виктории Забродиной, Светланы Борозенцевой и Елены Ганненко (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 сентября открытие экспозиции «Фотография вне времени: от классики до авангарда». Она объединяет работы Виктории Забродиной, Светланы Борозенцевой и Елены Ганненко.

Виктория Забродина представит проект «Перцепция цвета». Она использует оригинальную фотографию как холст, добавляя к основному изображению линию, геометрические формы и текстуры.

Светлана Борозенцева привезет проект «Провинция у моря». Это лирическая история о Керчи, его прошлом и настоящем. Работы выполнены в альтернативных техниках фотопечати — цианотипии и гумбихромате.

Елена Ганненко покажет черно-белую серию «Отцовство». Автор исследует отношения между отцами и детьми, подчеркивая ценность общения и передачи опыта.

Выставка будет работать до 23 сентября по адресу улица Октябрьская, 51. Стоимость билетов 30 рублей.