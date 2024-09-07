БПЛА, иноагент, душный, скуф, чиназес. Эксперты назвали топ-50 слов 2024 года
Стали известны самые популярные и актуальные слова 2024 года
4 сентября проект «Слово года» назвал претендентов на победу в 2024 году. В состав рабочей группы вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, а также представители медиа.
Задача инициативы — выявить слово, которое отражает настроения общества и тенденции культурной и социальной жизни. Критерии отбора: актуальность, популярность и влияние на социум.
Топ-50 слов-претендентов: «альтушка», «аскеза», «баланс», «беспилотник», «волонтер», «выборы», «вспышка на Солнце», «душный», «замедление», «инфобизнес», «инфляция», «иноагент», «искусственный интеллект», «коллаборация», «кибератака», «компетенция», «космос», «любовь», «ментальное здоровье», «миграция», «мир», «мобилизация», «нейронка», «нейротренинг», «ожидание», «олимпиада», «осознанность», «отмена», «откликается», «переговоры», «перемены», «победа», «правда», «Пушкин», «русский», «СВО», «сказка», «скуф», «справедливость», «стойкость», «Суздаль», «семья», «терроризм», «тапать», «труд», «трушность»/«настоящесть», «ценности», «цифровизация», «чиназес», «эмпатия».
Осенью рабочая группа представит топ-10 слов-финалистов.
В 2023 году «нейросеть» стало словом года по версии портала «Грамота.ру».
Напомним, что, согласно опросу, 57% студентов Краснодара готовы использовать нейросети в образовании.
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