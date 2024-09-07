БПЛА, иноагент, душный, скуф, чиназес. Эксперты назвали топ-50 слов 2024 года

Стали известны самые популярные и актуальные слова 2024 года

4 сентября проект «Слово года» назвал претендентов на победу в 2024 году. В состав рабочей группы вошли эксперты в области филологии и гуманитарных наук, а также представители медиа.

Задача инициативы — выявить слово, которое отражает настроения общества и тенденции культурной и социальной жизни. Критерии отбора: актуальность, популярность и влияние на социум.